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لبنان

الخوري عرض مع أبي خليل والبستاني ومارون شؤوناً قانونية وقضائية

Lebanon 24
12-12-2023 | 07:30
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 استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم النواب: سيزار أبي خليل، ندى البستاني وشربل مارون حيث تناول البحث شؤوناً قانونية وقضائية وسير عمل المرفق القضائي.
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