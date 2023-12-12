الخوري عرض مع أبي خليل والبستاني ومارون شؤوناً قانونية وقضائية

استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم النواب: سيزار أبي خليل، ندى البستاني وشربل مارون حيث تناول البحث شؤوناً قانونية وقضائية وسير عمل المرفق القضائي .

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