بسبب ماس كهربائي... اشتعال النيران داخل سيارة على هذه الطريق

يعمل عناصر الدفاع المدني على اخماد حريق اندلع في سيارة على اوتوستراد طرابلس- بيروت مقابل الفري، فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.



وأفادت معلومات "لبنان 24" بأن الحريق ناتج عن ماس كهربائي.

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