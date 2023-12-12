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لبنان

بسبب ماس كهربائي... اشتعال النيران داخل سيارة على هذه الطريق

Lebanon 24
12-12-2023 | 09:42
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يعمل عناصر الدفاع المدني على اخماد حريق اندلع في سيارة على اوتوستراد طرابلس- بيروت مقابل الفري، فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.

وأفادت معلومات "لبنان 24" بأن الحريق ناتج عن ماس كهربائي.
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