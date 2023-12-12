دوي صوت قويّ منذ قليل... ماذا حصل في طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه سمع منذ قليل دوي صوت قوي في مدينة طرابلس والجوار.



وتبين بحسب المعلومات أن الصوت ناتج عن سقوط صاعقة رعدية داخل احد الاراضي في منطقة القبة بين كلية الهندسة وطريق زغرتا من دون تسجيل اصابات او اضرار.

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