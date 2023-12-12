Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات دبلوماسية أجراها باسيل

Lebanon 24
12-12-2023 | 09:56
A-
A+
Doc-P-1140424-638379971453704213.jpg
Doc-P-1140424-638379971453704213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار سفير جمهورية مصر العربية الجديد علاء موسى، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في المقر العام للتيار في زيارة تعارفية لمناسبة تسلمه مهامه في لبنان. 
 
وبحث اللقاء في العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة الى الاوضاع في المنطقة عموما، وحرب غزة وتداعياتها على لبنان خصوصا، بالإضافة إلى الملفات الداخلية والدور الذي يمكن ان تلعبه مصر في هذا الاطار، وذلك بحسب بيان "التيار".
Advertisement

كما استقبل باسيل السفيرة اليونانية الجديدة ديسبينا كوكولوبولو في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها في لبنان، وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في المنطقة، ثم التقى السفيرة الارجنتينية ماريا فيرجينيا قنطار وعرض معها العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية الاخيرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-12-12
11:10 | 2023-12-12
11:00 | 2023-12-12
10:55 | 2023-12-12
10:22 | 2023-12-12
10:09 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24