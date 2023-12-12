سلسلة لقاءات دبلوماسية أجراها باسيل

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زار سفير جمهورية مصر العربية الجديد علاء موسى، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في المقر العام للتيار في زيارة تعارفية لمناسبة تسلمه مهامه في لبنان.وبحث اللقاء في العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة الى الاوضاع في المنطقة عموما، وحرب غزة وتداعياتها على لبنان خصوصا، بالإضافة إلى الملفات الداخلية والدور الذي يمكن ان تلعبه مصر في هذا الاطار، وذلك بحسب بيان "التيار".كما استقبل باسيل السفيرة اليونانية الجديدة ديسبينا كوكولوبولو في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها في لبنان، وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في المنطقة، ثم التقى السفيرة الارجنتينية ماريا فيرجينيا قنطار وعرض معها العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية الاخيرة.