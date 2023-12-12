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لبنان

الرئيس الجميل بحث وسفير قطر بالأوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
12-12-2023 | 10:22
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 إستقبل الرئيس أمين الجميل في دارته في بكفيا، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني.
 
 
وخلال اللقاء، تم "بحث الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء ما يجري في غزة والجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال".
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كما تناول البحث أيضا وفق بيان مكتب الجميل، في "الدور الذي تقوم به قطر من أجل معالجة الوضع في لبنان، لا سيما ما يتعلق بقيادة الجيش والانتخابات الرئاسية، مع تأكيد قطر على ضرورة الإسراع بمعالجة كل هذه المواضيع من أجل إنقاذ لبنان".
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