Advertisement

لبنان

الحلبي استقبل وفداً من "التقدمي" ورابطة الأساتذة المتفرغين

Lebanon 24
12-12-2023 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1140438-638380007747765920.png
Doc-P-1140438-638380007747765920.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي وفداً من الحزب التقدمي الإشتراكي.

وخلال اللقاء، بحث الوفد مع الحلبي في ملف الجامعة اللبنانية، لا سيما ملف التفرغ.

وقال  عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب: "التقينا وزير التربية وبحثنا معه في ملفات متعلقة بالجامعة اللبنانية، خصوصا ملف التفرغ، وأكدنا ضرورة إقراره ضمن معايير الكفاءة وحاجة الجامعة واعطاء كل ذي حق حقه".
Advertisement

أضاف: "من جهة ثانية، أكدنا أحقية مطلب الأساتذة المتعاقدين بمنحهم حوافز تمكنهم من ممارسة عملهم بكرامة في هذه الظروف، وأنه لا بد من إيجاد الحلول لطريقة قبض عقودهم مشاهرة أو خلال فترات متقاربة، خصوصا أن بعض العقود لم يستوفها الأساتذة منذ سنتين وأكثر".

وتابع: كما أكدنا ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه في ما خص التوقيفات في ملف التعليم العالي، وأن لا غطاء على أحد على الاطلاق".

وكان وفد "التقدمي" التقى الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وأكد في بيان "متابعته ملف التفرغ ضمن المعايير الأكاديمية من جهة، وحاجة الجامعة من جهة ثانية"، كما أكد الوفد "دعمه لمطالب الأساتذة المتعاقدين".

وخلال اللقاء، تم البحث في "هموم الجامعة اللبنانية وسبل تحصين ومساعدة الجامعة والدور الذي يمكن أن يقوم به التقدمي في هذا الإطار، على المستويين التشريعي والتنفيذي".

وطلبت الرابطة تزويدها بـ"رؤية التقدمي التي تقدّم بها في عام 2016 لتطوير الجامعة اللبنانية وتحديثها، لا سيما لجهة تحويلها إلى جامعة منتجة وتحديث قوانينها بما يخدم المجتمع وكي تكون المرتكز الأساس للدولة ووزاراتها وإداراتها بكل ما يتعلق بالأبحاث العلمية وسواها".

كما تم الاتفاق على "التواصل الدائم والتنسيق بما فيه خير الجامعة ومستقبلها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-12-12
11:10 | 2023-12-12
11:00 | 2023-12-12
10:22 | 2023-12-12
10:09 | 2023-12-12
09:56 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24