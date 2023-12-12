إنقاذ 5 أشخاص... ماذا أعلن الدفاع المدنيّ عن إجتياح مياه الأمطار لمطار بيروت؟ (صور)

عمل عناصر من الدفاع المدني على سحب مياه الأمطار التي اجتاحت أحد المستودعات ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي.

توازياً، أنقذ العناصر خمسة اشخاص حوصروا داخل المستودع بسبب ارتفاع منسوب المياه.