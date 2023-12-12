مسلّحان اقتحما منزلاً... سرقا من أحد المواطنين مبلغاً بالدولار إليكم قيمته

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين مسلحين يستقلان دراجة نارية، دخلا إلى أحد المنازل في بلدة مجدليا في قضاء زغرتا، وأجبرا المواطن و.ي.ر على فتح خزنة، وسرقا من داخلها حوالي 6000 دولار أميركي، بالإضافة الى مسدس حربيّ، ولاذا بعدها بالفرار.