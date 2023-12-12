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لبنان

مسلّحان اقتحما منزلاً... سرقا من أحد المواطنين مبلغاً بالدولار إليكم قيمته

Lebanon 24
12-12-2023 | 11:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين مسلحين يستقلان دراجة نارية، دخلا إلى أحد المنازل في بلدة مجدليا في قضاء زغرتا، وأجبرا المواطن و.ي.ر على فتح خزنة، وسرقا من داخلها  حوالي 6000 دولار أميركي، بالإضافة الى مسدس حربيّ، ولاذا بعدها بالفرار.
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ولاحقاً، تمكنت دورية من مخابرات الجيش - مكتب أمن زغرتا من تحديد مكان الفاعلين، وأوقفتهما، وهما اللبنانيان ن.س وم.ع.
وأُحيل الموقوفان إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختصّ.
 
 
 
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