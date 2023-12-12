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لبنان

جلسة مقبلة لمجلس الوزراء.. وهذا جدول الاعمال المقترح

Lebanon 24
12-12-2023 | 12:08
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وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، على الوزراء مساء اليوم، جدولا مقترحا للجلسة المقبلة لمجلس الوزراء للاطلاع وابداء الرأي، على ان يحدد موعد الجلسة لاحقا.
 
 
وجاء في نص الجدول المقترح:
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