جلسة مقبلة لمجلس الوزراء.. وهذا جدول الاعمال المقترح

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، على الوزراء مساء اليوم، جدولا مقترحا للجلسة المقبلة لمجلس الوزراء للاطلاع وابداء الرأي، على ان يحدد موعد الجلسة لاحقا.

وجاء في نص الجدول المقترح: