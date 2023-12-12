أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة معلومات الامن العام في الشمال، أوقفت في محلة العيرونية في قضاء زغرتا، 3 أشقاء سوريين هم ع.م وم.م الملقب "مكدوس" وم.م، بجرم ترويج المخدرات والسرقة.

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