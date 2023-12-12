شعبة المعلومات أوقفت 3 أشخاص في مجدليا

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقفت في محلة تلة الدهب في مجدليا في قضاء زغرتا، 3 أشخاص هم: ع.ع وم.د وص.ح.



وذبطت بحوزتهم كمية من حشيشة الكيف، ومادة "سيلفيا".

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