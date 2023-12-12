Advertisement

لبنان

شعبة المعلومات أوقفت 3 أشخاص في مجدليا

Lebanon 24
12-12-2023 | 12:26
A-
A+
Doc-P-1140473-638380061120953841.jpg
Doc-P-1140473-638380061120953841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أوقفت في محلة تلة الدهب في مجدليا في قضاء زغرتا، 3 أشخاص هم: ع.ع وم.د وص.ح.

وذبطت بحوزتهم كمية من حشيشة الكيف، ومادة "سيلفيا".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
lebanon 24
12/12/2023 20:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيفات عدة في عين الرمانة والنبعة والدورة وبرج حمود.. هذا ما ضبطه الجيش
lebanon 24
12/12/2023 20:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 5 أشخاص في طرابلس
lebanon 24
12/12/2023 20:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. توقيف شخصين من الجنسية السورية
lebanon 24
12/12/2023 20:42:04 Lebanon 24 Lebanon 24

مجدليا

توقيف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2023-12-12
11:00 | 2023-12-12
12:08 | 2023-12-12
13:04 | 2023-12-12
12:46 | 2023-12-12
12:38 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24