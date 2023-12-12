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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في برغون

Lebanon 24
12-12-2023 | 12:31
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش - مكتب أمن الكورة، المدعو ي.ح في برغون، لقيامه في وقتٍ سابق بإطلاق النار، خلال إشكال.

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