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لبنان

جلسة مجلس الوزراء الجمعة وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
12-12-2023 | 13:13
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نقلت قناة " الجديد" عن مصادر حكومية ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيدعو الى جلسة عادية لمجلس الوزراء  يوم الجمعة وسيطرح من خارج جدول الاعمال تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون لستة اشهر.
 
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واكدت مصادر "الثنائي الشيعي" لـ"الجديد" أن "عدم تصويت وزراء "حزب الله" على تأجيل التسريح لا يعني عدم تصويتهم على تعيين رئيس جديد للاركان في الجيش".
 
 
هذا وافادت معلومات الـ"nbn" بأن "الرئيس نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة وعلى جدول أعمالها تأجيل التسريح".
 
 
ووجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، على الوزراء مساء اليوم، جدولا مقترحا للجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. للاطلاع على تفاصيله اضغط هنا.
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