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لبنان

طائرات حربيّة إسرائيليّة... ماذا فعلت فوق المناطق المحيطة ببيروت؟

Lebanon 24
12-12-2023 | 13:49
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عُلم أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة، خرقت الأجواء اللبنانيّة، عبر البحر، وحلّقت فوق المناطق المحيطة بالعاصمة بيروت.
 
 
 
 
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