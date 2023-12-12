وزير إسرائيليّ: هذا الأمر يُفيد "الحزب"

أفادت "القناة 13 الإسرائيليّة"، أنّ عضو حكومة الحرب الإسرائيليّة، الوزير جدعون ساعر، اعتبر أنّ "تفكيك حكومة الحرب يُفيد "حماس" و"حزب الله" وإيران".

Advertisement