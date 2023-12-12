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لبنان
وزير إسرائيليّ: هذا الأمر يُفيد "الحزب"
Lebanon 24
12-12-2023
|
14:01
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أفادت "القناة 13 الإسرائيليّة"، أنّ عضو حكومة الحرب الإسرائيليّة، الوزير جدعون ساعر، اعتبر أنّ "تفكيك حكومة الحرب يُفيد "حماس" و"حزب الله" وإيران".
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