قاسم: الجبهة في لبنان ستبقى مفتوحة ما دام العدوان على غزة مستمرا

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قال نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في حفل تأبين ل"الشهداء على طريق القدس" علي ادريس سلمان، ‏حسين عصام طه ‏حسن علي دقدوق، "اننا منذ البداية أعلنا كحزب الله أن جبهة لبنان هي جبهة مساندة وهي مساندة واجبة وليست مستحبة وهي لمصلحة لبنان وفلسطين، ما يقوم به حزب الله هو مقاومة ودفاع مشروع بل واجب، لأن هذا العدو لا يفهم الا بلغة القوة لردعه ومنعه من تحقيق أهدافه الآن وفي المستقبل، وبالإضافة إلى ذلك نحن لن نرضخ لأي إشارة من أي جهة تتحدث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لهذا السلاح، لأن القوة هي التي تجعلنا نعيش في بلدنا مستقلين ومرفوعي الرأس، كما تجعلنا قادرين على مواجهة التحديات ووضع حد للتوحش من أن ينتشر وأن يمتد".واضاف: "ليس معلوما الآن إذا ما كانت وتيرة القتال ستبقى متأرجحة صعودا ونزولا في هذه الدائرة المحدودة، ونحن قلنا أن هذا مرتبط بتطورات الميدان وما يمكن أن تتخذه إسرائيل من قرارات ونحن لها بالمرصاد، حزب الله على جهوزية عالية جدا، والجبهة في لبنان ستبقى مفتوحة ما دام العدوان على غزة مستمرا. لن تنفع معنا لا التهديدات ولا الإغراءات ولا ربط ما يجري على الحدود بأي استحقاق داخلي، ولا نناقش مع أحد أي وضعية للجنوب اللبناني مع استمرار العدوان على غزة".وختم: "عندما يتوقف العدوان على غزة عندها لكل حادث حديث، ونرى ما الذي يتطلب نقاشا وما هو خارج أي نقاش".