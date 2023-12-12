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لبنان
ما حصل يعرّض حياة أفراد قوات اليونيفيل للخطر.. ماذا أعلن جيش العدو؟
Lebanon 24
12-12-2023
|
15:10
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ذكر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله" أطلق صواريخ تجاه إسرائيل من موقع يبعد 130 مترا من تمركز لقوات "اليونيفيل".
واعتبر أن "هذا الأمر يعرض حياة أفراد قوات اليونيفيل للخطر".
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اليونيفيل
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