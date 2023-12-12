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لبنان
اقتراب وانتظار
Lebanon 24
12-12-2023
|
17:04
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ما يزال حزب بارز أكثر اقتراباً من رئيس تيار حليف، والأخير ينتظر ترجمة لما سمعه من وعود في غضون الـ48 ساعة المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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