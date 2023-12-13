في هذه البلدة الجنوبية.. شهيدان بقصف إسرائيلي على أحد المنازل

قصف العدو الإسرائيلي فجر اليوم، بلدة كفركلا الجنوبية، واستهدف منزلا مؤلفا من طابقين في البلدة بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24"، فيما ذكرت المعلومات أنّ القصف أدّى إلى سقوط شهيدين.

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