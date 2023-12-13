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لبنان

في هذه البلدة الجنوبية.. شهيدان بقصف إسرائيلي على أحد المنازل

Lebanon 24
13-12-2023 | 02:36
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قصف العدو الإسرائيلي فجر اليوم، بلدة كفركلا الجنوبية، واستهدف منزلا مؤلفا من طابقين في البلدة بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24"، فيما ذكرت المعلومات أنّ القصف أدّى إلى سقوط شهيدين. 
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