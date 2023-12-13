إلقاء قنبلة يدوية في باب التبانة.. هذا ما حصل فجرا

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ألقى مجهولون فجر اليوم الأربعاء قنبلة يدوية في منطقة التبانة - محيط ملعب الجهاد وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .وقد ادى رمي القنبلة الى اضرار مادية بإحدى السيارات المركونة في المكان من دون وقوع إصابات.وسُمع دوي انفجار القنبلة في المنطقة وجوارها .فيما لم تعرف الأسباب.