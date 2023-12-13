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لبنان

إلقاء قنبلة يدوية في باب التبانة.. هذا ما حصل فجرا

Lebanon 24
13-12-2023 | 00:06
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ألقى مجهولون فجر اليوم الأربعاء قنبلة يدوية في منطقة التبانة - محيط ملعب الجهاد وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .

وقد ادى رمي القنبلة الى اضرار مادية بإحدى السيارات المركونة في المكان من دون وقوع إصابات.
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وسُمع دوي انفجار القنبلة في المنطقة وجوارها  .فيما لم تعرف الأسباب.

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