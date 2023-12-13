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لبنان
دوريات للجيش في طرابلس.. وتوقيف أحد الأشخاص هذا ما عُثر بحوزته
Lebanon 24
13-12-2023
|
00:18
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نفذت مساء أمس الثلاثاء وحدات من الجيش والمخابرات دوريات في منطقة ابي سمراء والزيتون في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وجرى خلال هذه الدوريات عمليات تفتيش للسيارات وتدقيق بالهويات وتفتيش للمقاهي نتج عنه توقيف أحد الاشخاص الذي عثر بحوزته على مسدس حربي دون ترخيص.
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وتأتي هذه الاجراءات من ضمن المهام التي تقوم بها وحدات الجيش والمخابرات لحفظ الامن في المدينة.
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