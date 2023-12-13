رشقات نارية وطيران استطلاعي صباحًا... إليكم آخر التطورات جنوبًا

يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الترقب والحذر الشديدين، انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا امتدادا حتى أطراف السلامية وحلتا وكفرشوبا وراشيا الفخار وكفرحمام، إضافة إلى مزارع شبعا ومنحدرات جبل الشيخ، وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح. وهذا الهدوء الذي يخيم على المنطقة منذ ليل امس يخرقه احيانا تحليق متقطع للطيران المروحي التجسسي نوع ام كا بعد ليل ساخن من تبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين حزب الله والقوات الاسرائيلية التي جددت اعتداءاتها على منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وقصف العدو الإسرائيلي فجر اليوم، بلدة كفركلا الجنوبية، واستهدف منزلا مؤلفا من طابقين في البلدة، فيما ذكرت المعلومات أنّ القصف أدّى إلى سقوط شهيدين.

ومشّط العدو الإسرائيلي بالرشاشات من موقع البياض، الاطراف الشرقية لبلدة بليدا.



وأطلقت القوات الاسرائيلية قرابة الساعة السادسة والنصف صباحا من المواقع المحاذية لبلدة عيتا الشعب رشقات نارية من اسلحة ثقيلة في اتجاه الاودية المجاورة المتاخمة للخط الازرق في اطراف بلدة طربيخا اللبنانية، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.

وكان الطيران الحربي أغار ليلا على كفركلا وسط البلدة واطلق العدو الليل الفائت القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مجرى نهر الليطاني واستمر الطيران الاستطلاعي بالتحليق فوق قرى قضاء صور والساحل البحري حتى صباح اليوم.

وفي مدينة صور شددت ادارة وحدة الكواراث الطبيعة وخلية الازمة في اتحاد بلديات قضاء صور على ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه تأمين الاحتياجات الضرورية للنازحين الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم كما ان الاحتياجات تزداد بسبب حلول فصل الشتاء.





من جهة اخرى أوضحت غرفة عمليات جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (الدفاع المدني) انها قامت وحدة الانقاذ بإزالة الركام والدمار من مخلفات القصف الاسرائيلي الذي اغلق عدد من الطرق في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق.