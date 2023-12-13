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لبنان

"حزب الله" يفرض معادلة جديدة: "المستوطنات اولا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-12-2023 | 01:30
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في اطار التصعيد والتصعيد المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل في جنوب لبنان، يبدو أن تخطي إسرائيل لقواعد الإشتباك قبل يومين، من خلال إستخدام فائض القوة ضد الأماكن المبنية في بعض قرى الجنوب، قد فرض على الحزب وضع معادلات ردع جديدة.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" بات يستهدف المنازل في المستوطنات من خلال صواريخ موجّهة مطوّرة ضدّ التحصينات تؤدي إلى تدمير المنازل او تضررها بشكل كبير، وقد افرط في استخدام هذا السلاح في اليومين الماضيين".
وتقول المصادر أن "حزب الله" يدرك أن تدمير المنازل في المستوطنات يحدث ضجة جدية في الرأي العام الاسرائيلي ويزيد الضغوط على الحكومة الاسرائيلية، ويبدو انه ماض بإستخدام هذه المعادلة في الايام المقبلة لمنع اسرائيل من التصعيد".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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