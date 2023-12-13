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لبنان

البحث عن مخارج للمشاركة بالتمديد!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-12-2023 | 01:45
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في إطار المساعي السياسية الهادفة الى ايجاد حلول حقيقية تؤمن حصول التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون ومنع الفراغ في قيادة الجيش، يبدو ان اتصالات تحصل مع الكتل النيابية والنواب المستقلين لضمان دعمهم.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض الكتل النيابية، التابعة بغالبيتها للنواب المستقلين، باتت تبحث عن حجج سياسية تبرر من خلالها المشاركة في الجلسة التشريعية التي تتضمن اقتراحات قوانين للتمديد لعون..
وتعتقد المصادر ان هناك تحولا جديا في رأي عدد لا بأس به من النواب، خصوصا وأن التوجه العام للمعارضين هو منع باسيل من ازاحة المرشح الاساسي للمعارضة لرئاسة الجمهورية من طريقه، وهذا يتطلب تنازلات ومواقف حاسمة...


المصدر: لبنان 24

لبنان

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