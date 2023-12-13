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لبنان

ياسين مثّل ميقاتي في منتدى الدوحة وبحث سبل التعاون مع وزيري البيئة والبلديات

Lebanon 24
13-12-2023 | 01:55
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شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين، ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في "منتدى الدوحة" بنسخته الـ٢١ الذي افتتحه امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمشاركة رؤساء ووزراء وقادة رأي ومفكرين من العالم، وتحدث في خلال ندوة عن "الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة في سياق الازمات".
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والتقى وزير البيئة والتغير المناخي في قطر الدكتور فلاح بن ناصر آل ثاني في زيارة لوزارة البيئة في حضور سفيرة لبنان في قطر فرح بري، وتم البحث في سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال البيئة، والعمل على تعزيزها وتطويرها، حيث اتفقا على توقيع مذكرة تعاون اوائل العام المقبل.
ثم  التقى وزير البلدية القطري الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وتمّ عرض للتعاون المستقبلي، وشكر ياسين لدولة قطر استضافة الجناح اللبناني في "إكسبو قطر 2023".
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