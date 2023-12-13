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لبنان

حاصباني: القوات تجري اتصالات للوصول الى النتيجة المرجوة في شأن قيادة الجيش

Lebanon 24
13-12-2023 | 02:24
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اعتبر النائب غسان حاصباني في حديث اذاعي انه كان لدى الحكومة الوقت الكافي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، معتبرا ان "عقد جلسة مجلس الوزراء بالتوازي مع الجلسة النيابية امر يثير الشكوك، وكان بالإمكان تفاديه لو انعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل"، واعتبر أن "التمديد في الحكومة لمدة ستة اشهر للعماد عون يعرض الجيش للضغوط".
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وأشار الى ان "مشاركة القوات اللبنانية في الجلسة التشريعية غدا الخميس، ستصدر تباعا بالتنسيق مع اطراف المعارضة". 
وتحدث عن "حملة واسعة إعلامية وسياسية ضد القوات اللبنانية على خلفية التشريع للتمديد لرتبة عماد، قائلا: "ان هناك ضغطا كي لا نحضر الجلسة التشريعية ما سيؤدي الى تطييرها والذهاب بقرار التمديد الى الطعن".

واكد حاصباني ان "القوات تجري اتصالات مع جهات عدة للوصول الى النتيجة المرجوة في شأن قيادة الجيش".
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