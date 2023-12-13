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لبنان

بقوة السلاح.. اعتدوا عليه بالضرب وسرقوا دراجته في طرابلس وهذا ما حلّ بهم

Lebanon 24
13-12-2023 | 03:20
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أقدم مجهولون مساء أمس الثلاثاء على الاعتداء بالضرب وسرقة دراجة كهربائية ومحفظة عائدة للمدعو "ب.ع" وذلك بقوة السلاح، نقل على اثرها الى مستشفى النيني في طرابلس للمعالجة حيث وصفت حالته بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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‎وبعد عملية رصد وتعقب، تمكنت مخابرات الجيش من توقيف شخصين من أفراد عصابة بالقرب من منطقة المنكوبين وتم ضبط الدراجة المسروقة والاسلحة المستعملة في السلب كما تعمل المخابرات على تعقب باقي أفراد العصابة تمهيداً لتوقيفهم.

‎وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين لإحالتهم الى الجهات المختصة.


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