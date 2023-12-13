20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معركة النفس الطويل.. التحضيرات لما هو أبعد
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
13-12-2023
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بات شبه واضح أمام المراقبين والمتابعين ان السقف الزمني الذي اعطته الولايات المتحدة الاميركية لاسرائيل لتحقيق اهدافها في غزة، والذي يتراوح بين اربعة وستة اسابيع، ليس سوى كلام ديبلوماسي، فكل المعطيات السياسية التي تصل الى مرجعيات معنية مباشرة بالتطورات في غزة توحي بأن لا مدى زمنيا محددا لما يحصل في فلسطين وان الوقت مفتوح والغطاء السياسي سيبقى موجودا.
Advertisement
بحسب مصادر مطلعة فإن الولايات المتحدة الاميركية لديها مصلحة كاملة بهزيمة حركة حماس في قطاع غزة، اذ ان تأمين بعض الأمان لاسرائيل يخدم الاستراتيجية الاميركية للمنطقة والتي لا تبدأ بعملية تطبيع شاملة كانت تسعى اليها قبل انفجار الوضع بعد عملية السابع من تشرين الاول، بمعنى آخر فإن واشنطن راغبة بترك المنطقة او الاصح تريد جعل رأس سلم اولوياتها بعيدا عن مستنقع الشرق الاوسط.
وتشير المصادر إلى أن هذا الهدف الاميركي الاستراتيجي الذي يجعلها تتفرغ لتهديد الصين، لا يتحقق الا من خلال أمن اسرائيل، ما يعني ان انهاء حماس يقلل قدرة اعداء تل ابيب على المناورة، حتى لو احتفظوا بقوتهم، كما يعيد تحريك المسار الديبلوماسي المرتبط بالتطبيع الذي سيتعرض لضربة قاضية ونهائية في حال حققت المقاومة الفلسطينية انتصاراً نسبياً في الحرب الحالية، لان فكرة العداء والقتال ضد اسرائيل سيتم تعويمها في العالم العربي.
وترى المصادر ان المصلحة الاميركية، التي ترتبط ايضا بخطوط النقل الاقتصادية التي تمر حتما عبر اسرائيل تجعل انهاء اي مقاومة داخل فلسطين شرطاً لتحقيقها، لذلك فإن حجم الخسائر الاسرائيلية لن يكون في المدى المنظور عاملا مهماً يدفع تل ابيب الى ايقاف الحرب، خصوصا وأن القرار النهائي لا يزال في واشنطن التي تؤمن الحماية الاقليمية عبر حاملات الطائرات وتمنع حتى الآن توسع المعركة.
وتعتبر المصادر ان اطالة فترة الحرب بات شبه حتمي، وعلى هذا الاساس تتصرف كل الفصائل في غزة وايضا "حزب الله" وحلفاؤه في المنطقة، ان كان من خلال تقنين استخدام القوة او التدرج في التصعيد لدعم قطاع غزة، لذلك فإن التجاوب مع الوساطات يبدو محدودا ان لم يكن الاقتراح الذي يتم وضعه على طاولة البحث مرتبطا بوقف العدوان في فلسطين.
الاخطر هو مخاوف بعض المحللين من ان ازمة اسرائيل وعدم تمكنها من الحسم السريع في غزة، ورغبتها في عدم استهلاك الوقت من دون اقحام الولايات المتحدة في الحرب، قد يجعلها تقدم على خطوة تصعيدية كبيرة ضد جبهة لبنان او سوريا وهذا ما يهدد بإشعال المنطقة ككل لتصبح غزة عندها تفصيلا صغيرا بالمقارنة مع الاحداث الكبرى العسكرية والسياسية التي ستحصل...
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طائرات حربيّة إسرائيليّة... ماذا فعلت فوق المناطق المحيطة ببيروت؟
Lebanon 24
طائرات حربيّة إسرائيليّة... ماذا فعلت فوق المناطق المحيطة ببيروت؟
13:49 | 2023-12-12
12/12/2023 01:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف مهمّ للجيش الإسرائيليّ... ماذا عثر داخل منزل أحد قادة "حماس"؟
Lebanon 24
إكتشاف مهمّ للجيش الإسرائيليّ... ماذا عثر داخل منزل أحد قادة "حماس"؟
11:20 | 2023-12-12
12/12/2023 11:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سافرت بطائرة خاصة إلى إيطاليا... خطوبة إعلاميّة معروفة حبيبها طلب يدها في قصر تاريخيّ (فيديو)
Lebanon 24
سافرت بطائرة خاصة إلى إيطاليا... خطوبة إعلاميّة معروفة حبيبها طلب يدها في قصر تاريخيّ (فيديو)
16:25 | 2023-12-12
12/12/2023 04:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تدبير عاجل وخطير... هذا ما قرّره الجيش الإسرائيليّ بشأن أنفاق غزة
Lebanon 24
تدبير عاجل وخطير... هذا ما قرّره الجيش الإسرائيليّ بشأن أنفاق غزة
14:07 | 2023-12-12
12/12/2023 02:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة خاطفة في غزة... ماذا استعادت إسرائيل من "حماس"؟
Lebanon 24
عمليّة خاطفة في غزة... ماذا استعادت إسرائيل من "حماس"؟
14:48 | 2023-12-12
12/12/2023 02:48:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
06:16 | 2023-12-13
ميقاتي: لن نقبل باعتبار لبنان مشروعاً لأوطانٍ بديلة ونرفضُ تلقّي الأزمات المتتالية
08:55 | 2023-12-13
قائد الجيش استقبل وزير الزراعة والقنصل العام لسفارة مصر
08:28 | 2023-12-13
الجيش يعلن حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر تشرين الثاني
08:25 | 2023-12-13
"التنمية والتحرير": تأكيد التزام لبنان الـ1701 ورفضه أي محاوله لتعديله
08:04 | 2023-12-13
نصيحة من أميركا لإسرائيل.. ماذا طلبت منها بشأن "الحزب"؟
07:50 | 2023-12-13
حبات البرد غطت الشوارع في هذه المنطقة!
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
13/12/2023 16:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
13/12/2023 16:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
13/12/2023 16:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24