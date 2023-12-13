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لبنان

"على طريق القدس".. شهيد جديد لحزب الله

Lebanon 24
13-12-2023 | 03:53
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أعلن حزب الله في بيان عن استشهاد المجاهد محمد علي بسام شيت "أمير" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، على طريق القدس.
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