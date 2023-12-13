نصّار يصل إلى الدوحة للمشاركة في المجلس الوزاري العربي للسياحة

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير السياحة المهندس وليد نصّار في بيان، أنّه "وتلبية لدعوة رسمية من دولة قطر، وصل الوزير نصّار إلى الدوحة صباح اليوم الأربعاء للمشاركة في أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة بدورته الـ26، والذي سيمتد ليوم كامل يتخلله مداخلات لوزراء السياحة العرب، وكلمات لرئيسي الدورتين الـ25 و26، وللآمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما سيتم اختيار أعضاء المكتب التنفيذي واستعراض للقرارات المتخذة في الإجتماع".