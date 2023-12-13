الجميل: لا يجوز بغياب رئيس الجمهورية تعيين قائد جديد

أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل في مؤتمر صحافي اليوم الى أن "الجيش هو الاساس في الحفاظ على لبنان ووحدته واستقراره، وفي هذه الظروف لا يجوز بغياب رئيس الجمهورية تعيين قائد جديد ولا خيار آخر غير تأجيل التسريح".

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وقال ان "الموضوع مبدئي لا علاقة له بالاشخاص انما بمصلحة لبنان وصلاحيات الرئيس واستمرارية المرفق العام".

وتابع: "الطريق الأسرع والدستوري للتمديد هو عبر مجلس الوزراء، وهو المسار الذي تبنيناه منذ اليوم الأول، وسمعنا بالأمس ان هناك دعوة لمجلس الوزراء الجمعة، ونتمنى أن يحصل التمديد في الحكومة كي تسير الامور على السكة الصحيحة، لكن إذا لم يحصل صباح الجمعة سنكون امام خيار خطير اي الفراغ في قيادة الجيش، عندها ننتقل الى خيارات أخرى وتكون كل الاحتمالات مفتوحة".

وأضاف: "سنتابع التطورات مع كل فرقاء المعارضة وجلسات المكتب السياسي مفتوحة للمواكبة، لان الفراغ في قيادة الجيش كارثة كبرى وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل تجنب الخيار التدميري الذي يهدف إلى عملية انقلاب".