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لبنان

بخاري أكد وقوف المملكة العربية السعودية الدائم الى جانب لبنان

Lebanon 24
13-12-2023 | 05:10
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استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في دارته في اليرزة، رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وجرى بحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية ومنها ما يتعلق بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.
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وخلال اللقاء قدم شقير التهنئة للسفير بخاري بفوز المملكة بإستضافتها للحدث الإقتصادي العالمي "إكسبو 2030"، ومشيداً بـ"القفزات الجبارة التي حققتها السعودية في وقت قياسي وعلى مختلف المستويات من خلال "رؤية 2030".

وتمنى شقير أن "يكون العام الجديد عام خير وسلام وإستقرار على المنطقة ولبنان والسعودية"، كما تمنى أن" تستمر المملكة في تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار وترسيخ موقعها الريادي في المنطقة والعالم".

أما السفير بخاري، فشكر شقير على زيارته وتهنئته، مؤكداً "وقوف المملكة الدائم الى جانب لبنان وشعبه وحرصها الشديد على إستعادة عافيته".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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