يستأجران سيّارات عبر بطاقات هوية مزوّرة ويهرّبانها.. هكذا وقعا في قبضة "المعلومات"

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:"بنتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت مُعطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين باستئجار سيارات من شركات ومكاتب تأجير ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، مستخدمين بطاقات هوية مزورة. والقيام بسرقة هذه السيارات لاحقًا، وتهريبها الى خارج الأراضي اللبنانية.على أثر ذلك، كُلّفت شعبة المعلومات القيام باستقصاءاتها الميدانية في مواقع حصول العمليات لتحديد هويّة أفراد العصابة وتوقيفهم.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هوية أفراد العصابة، ومن بينهم كل من:- ك. ن. د. (مواليد عام 2005، لبناني)- ع. م. س. (مواليد عام 1997، لبناني)بتاريخ 08/12/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة الأونيسكو خلال قيامهما بمحاولة استئجار سيارة من احدى الشركات تمهيدا لسرقتها.بتفتيشهما، ضبط بحوزة الثاني هوية، ورخصة سوق مزوّرتين.بالتحقيق معهما، اعترفا بتشكيلهما عصابة تستهدف شركات ومكاتب تأجير السيارات. وانهما نفذا عمليات سرقة سيارات عدّة بطريقة احتيالية ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، عبر استخدام بطاقات هوية ورخص سوق مزورة، كان آخرها في محلّتي عين المريسة وفرن الشباك. كما اعترفا أنهما خلال عملية توقيفهما كانا بصدد تنفيذ عملية سرقة سيارة أيضًا، واضافا أنهما يقومان بنقل السيارة المسروقة الى بلدة الهرمل وتسليمها الى شريكهما الذي يجري العمل حاليًّا على توقيفه، وهو يقوم بدوره بتهريبها الى داخل الأراضي السورية وبيعها.أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".