الموعد الرسمي تحدّد.. جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في السرايا

يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة 12.30 ظهر يوم الجمعة 15/12/2023 في السراي الكبير.

ووجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعوة رسمية إلى الوزراء للمشاركة في الجلسة المرتقبة.

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