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لبنان

الموعد الرسمي تحدّد.. جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في السرايا

Lebanon 24
13-12-2023 | 05:34
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يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة 12.30 ظهر يوم الجمعة 15/12/2023 في السراي الكبير.
ووجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعوة رسمية إلى الوزراء للمشاركة في الجلسة المرتقبة.
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