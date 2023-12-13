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لبنان
"أوضاعها مبكية".. البستاني: عدد السماسرة في "النافعة" اكثر من المواطنين
Lebanon 24
13-12-2023
|
05:37
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صرّح النائب فريد البستاني بعد ترؤسه جلسة لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط: "عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعها الاسبوعي ودرسنا اقتراح قانون لتشجيع الاستثمارات في لبنان، واشكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. النقاش كان ممتازا، اذ ان دور اللجنة هو مواكبة الحكومة للانتقال الى الاقتصاد المنتج، ورأينا ان هناك بعض التشابك مع "ايدال" في هذا الاقتراح المقدم من الزميل هاكوب ترزيان. وهناك ثغرات سنعمل على درسها".
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اضاف: "كما تطرقنا الى موضوع سلامة الغذاء ودور وزارتي الاقتصاد والزراعة في الموضوع. اشارت اللجنة الى ان وزارة الاقتصاد تقوم بما عليها، والتي تؤكد ان حماية المستهلك تقوم بواجبها. لدينا مشكلة في عدد المراقبين القليل. كما تحدثنا عن مؤهلاتهم لنساعدهم ليتطوروا، وان يتم تحسين رواتبهم. وتطرقنا الى موضوع التجار الكبار، وكنا أقررنا قانون المنافسة".
وتابع: "وتطرقنا أيضاً الى مشكلة الاهراءات التي اصبحت معضلة صحية وبحاجة الى حل سريع ويجب وضع خطة".
واشار بستاني الى "ان لجنة الاقتصاد زارت النافعة بالمشاركة مع لجنة الاشغال واللجنة الفرعية التي شكلت لهذه الغاية برئاسة الزميل ابراهيم منيمنة. ان عدد السماسرة في النافعة اكثر من المواطنين، ويجب ان اقول انه باشراف المحافظ مروان عبود جرى تقدم ما، واشير الى ان هناك زيادة على الرسوم والضرائب على المواطن. اوضاع ادارة النافعة مزرية ومبكية، ونحن كمسؤولين يجب ان نداوي احباط المواطنين. نحن مقبلون على موسم اعياد، وما رأيناه في المطار بالامس مؤسف، ففي الدول المتخلفة لا يحدث هذا الامر".
وختم البستاني: "شعبنا موجوع، وانا ضد زيادة الضرائب والرسوم ويجب ان نخفف منها على المواطن وهذه مسؤوليتنا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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