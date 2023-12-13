سقوط شاحنة في منحدر... وهذه حالة السائق!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط شاحنة في منحدر، بعدما انحرفت عن مسارها، اثر انزلاقها، على أوتوستراد القبيات في عكار.

وقد أُصيب سائق الشاحنة بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده، وحالته مستقرة.