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لبنان
سقوط شاحنة في منحدر... وهذه حالة السائق!
Lebanon 24
13-12-2023
|
05:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط شاحنة في منحدر، بعدما انحرفت عن مسارها، اثر انزلاقها، على أوتوستراد القبيات في عكار.
وقد أُصيب سائق الشاحنة بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده، وحالته مستقرة.
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