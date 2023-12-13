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لبنان

وزير الدفاع وقّع مراسيم ترقية الضباط

Lebanon 24
13-12-2023 | 06:00
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وقّع وزير الدفاع الوطني موريس سليم مراسيم ترقية الضباط اعتبارا من 1/1/2024  وذلك للدفعة الأولى من العام 2024 من الرتب كافة. وقد أحيلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول.
كما وقّع وزير الدفاع جداول القيد للضباط من رتبة ملازم اول الى رتبة عميد واعيدت الى قيادة الجيش لإجراء المقتضى.
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