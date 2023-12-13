عبود رئيساً لنقابة مكاتب السياحة لولاية جديدة

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عقد مجلس الادارة الجديد لنقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر اجتماعا، وزع خلاله المهام على الشكل الآتي: جان عبود رئيسا، نبيل مرواني نائبا للرئيس، رقية حامد أمينا للسر، توفيق كيروز أمينا للصندوق، والأعضاء: هشام الأسعد، ميشلين بو عبود، زياد زرقوط، غسان سعد، مصطفى الصمد، مارون ضاهر، دوري قزي، علي مملوك.وتحدث عبود شاكر ا لاعضاء النقابة "مشاركتهم في العملية الإنتخابية التي رسّخت العمل الديموقراطي الحقيقي والمنافسة الإيجابية والسليمة في النقابة"، مؤكدا ان "الهيئة الإدارية الجديدة ستكون في خدمة كل المؤسسات المنتسبة اليها وفي خدمة القطاع والسياحة في لبنان".وقال:"من أولويات النقابة في المرحلة المقبلة، العمل على إرساء ظروف مؤاتية لعمل مؤسسات السياحة والسفر في مختلف النشاطات التي تقوم بها، وزيادة فعاليتها ودورها في السياحة اللبنانية ككل، وكذلك التركيز على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة لتسويق لبنان في الخارج وجذب سواح أجانب ومن وجهات جديدة لزيارته، فضلا عن زيادة التعاون مع وزارة السياحة والنقابات السياحية من ضمن إتحاد النقابات السياحية خدمة للسياحة في لبنان".وطالب "المؤسسات غير المنتسبة الى النقابة بالإنتساب اليها"، قائلا:"بيت النقابة يتسع للجميع، وعلينا التكاتف والتضامن في ما بيننا للحفاظ على قطاعنا وأعمالنا وتطويرها، وللتصدي للضرر الذي قد يصيب قطاعنا ومؤسساتنا الشرعية الذي يأتي من جهات عديدة خصوصا من المنافسة غير الشرعية أي من قبل أشخاص يعملون بشكل غير شرعي والتي تصيب أيضا بشكل مباشر المواطن اللبناني أو أي شخص أجنبي يقوم بالحجز للسفر لديها".وختم مشيرا الى أن "صيف العام 2023 كان من أفضل المواسم خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو يؤسس لمرحلة جديدة لإعادة لبنان على المستوى السياحي الى فترة ما قبل بدء الأزمة الإقتصادية"، مؤكدا ان "نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر ستكون في مقدمة الساعين والعاملين لتنشيط الحركة السياحية في لبنان التي تشكل رسالة لبنان الحضارية ورافعة الإقتصاد الوطني والمحافظة على الإستقرار الإجتماعي".