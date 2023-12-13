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لبنان

زياد بارود ينال وسام التاج الملكي البلجيكي من رتبة ضابط

Lebanon 24
13-12-2023 | 06:18
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نال وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود وسام التاج الملكي من رتبة ضابط، ومنحه إياه ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري.

وقد قلّده اياه السفير البلجيكي كوين فيرفاك في دارة السفير في اليرزة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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