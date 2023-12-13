زياد بارود ينال وسام التاج الملكي البلجيكي من رتبة ضابط

نال وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود وسام التاج الملكي من رتبة ضابط، ومنحه إياه ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري.



وقد قلّده اياه السفير البلجيكي كوين فيرفاك في دارة السفير في اليرزة.

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