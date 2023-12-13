لجنة التربية اوصت بضرورة انجاز ملف التفرغ في "اللبنانية"

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أشار النائب حسن مراد إلى أن "لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة عقدت جلستها اليوم في حضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، واستمعنا الى المعوقات والصعوبات التي تعترض تقدم الجامعة في هذه الظروف المعيشية الصعبة، وابرزها ملفا التفرغ وبدلات الانتاجية للاساتذة المتعاقدين بالساعة، اسوة بالمتعاقدين في التعليم ما قبل الجامعي، وعليه خلصت اللجنة الى اصدار التوصية التالية:- ضرورة انجاز ملف التفرغ بالسرعة الممكنة حسب الاصول القانونية والاكاديمية في الجامعة اللبنانية، كون هذا الملف يشكل مرتكزا لقيام واستمرار ومستقبل الجامعة اللبنانية على ان يتم تزويد اللجنة بمشروع ملف التفرغ بالتوازي مع طرحه على مجلس الوزراء.- إقرار بدل الانتاجية للاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اسوة بغيرهم من الهيئات التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي المختلفة، وفقا لما نص عليه المرسوم رقم 774/ 2023 تاريخ 6/10/2023 ، وذلك تحقيقا لمبدأ وحدة التشريع وعدالته والمساواة في التشريع".