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لبنان

البطريرك اليازجي استقبل سفيرة اليونان وبحثا في العلاقات المشتركة

Lebanon 24
13-12-2023 | 06:34
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إستقبل بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي، سفيرة اليونان دسبينا كوكولوبولو، في المقر البطريركي في البلمند.

حضر اللقاء، الملحق العسكري لسفارة اليونان نيقولاوس سالبينغيذيس والأرشمندريت جورج يعقوب، رئيس دير سيدة البلمند البطريركي والأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي - جامعة البلمند.
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وتناول اللقاء " العلاقات التاريخية التي تجمع اليونان حكومة وكنيسة وشعبا مع بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وسبل التعاون والوضع العام في المنطقة وقضايا الساعة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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