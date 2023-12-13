لم يعنِ كثيرًا لمحطة الـ"أو تي في" أن تنقل كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في جنيف، والذي تحدّث فيها عن خطر النزوح السوري على لبنان، في كلمة أعتبرها المشاركون في المنتدى بمثابة وثيقة تاريخية. أمّا "المحطة البرتقالية" فلم ترَ أنه من الضرورة في مكان نقل الكلمة، التي لم تغب عن جميع الأقنية الأخرى، وذلك نظرًا إلى أهمية هذه القضية، التي تشكّل عبئًا كبيرًا على جميع اللبنانيين، إلا إذا كانت هذه المحطة تعتبر أن قضية النازحين السوريين وما تشكّله من "خطر وجودي" على الكيان اللبناني لا تعنيها لا من قريب ولا من بعيد، خصوصًا أن "التيار الوطني الحر" التابعة له المحطة لا يترك أي مناسبة إلا ويحمّل تبعات هذا النزوح للآخرين من دون أن يكّلف نفسه عناء "الأفراج" عن الوزراء الذين قاطعوا أكثر من جلسة لمجلس الوزراء لدرس تداعيات هذا النزوح واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتقليل من أضراره.

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