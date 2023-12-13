"امن الدولة" توضح ما حصل مع أحد العناصر في طرابلس قبل يومين

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة، قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:" أثناء مرور موكب رسميّ في طرابلس، حاول أحد المواطنين رشقه، فاضطرّ أحد العناصر المولجة بحماية الموكب إلى التصدّي له.وأضاف البيان: "تقوم المديريّة العامّة لأمن الدّولة بالاجراءات اللازمة للمعالجة وفقاً للقوانين".