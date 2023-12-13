أسلحة تستخدمها إسرائيل لأول مرة في حرب غزة... ما الهدف منها؟

كشف مصدر أمني إسرائيلي، أن هناك أسلحة تستخدمها تل أبيب "لأول مرة" في حربها في قطاع غزة، مضيفًا أنها تهدف إلى "تحقيق الدقة في الأماكن الأكثر اكتظاظا بالسكان".



وأشار المصدر إلى أن "بعض هذه الأسلحة تم تطويرها خلال الشهرين الماضيين منذ اندلاع الحرب، بجانب أخرى تلقاها الجيش لأول مرة من الولايات المتحدة". (الحرة)

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