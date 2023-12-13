حبات البرد غطت الشوارع في هذه المنطقة!

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شهدت المناطق الوسطى والجردية في الضنية هطولاً غزيراً للأمطار أدى إلى تشكل السيول على الطرقات بسبب عدم قدرة قنوات تصريف المياه على استيعاب الكميات الكبيرة الهاطلة، إضافة إلى تساقط لحبات البرد غطى الشوارع، ما ألحق بعض الأضرار بالمزروعات.وتزامن ذلك مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة أدى إلى تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد إرتفاعها على 1700 متر فوق سطح البحر.