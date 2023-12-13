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لبنان

حبات البرد غطت الشوارع في هذه المنطقة!

Lebanon 24
13-12-2023 | 07:50
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شهدت المناطق الوسطى والجردية في الضنية هطولاً غزيراً للأمطار أدى إلى تشكل السيول على الطرقات بسبب عدم قدرة قنوات تصريف المياه على استيعاب الكميات الكبيرة الهاطلة، إضافة إلى تساقط لحبات البرد غطى الشوارع، ما ألحق بعض الأضرار بالمزروعات.
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وتزامن ذلك مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة أدى إلى تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد إرتفاعها على 1700 متر فوق سطح البحر.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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