Advertisement

لبنان

نصيحة من أميركا لإسرائيل.. ماذا طلبت منها بشأن "الحزب"؟

Lebanon 24
13-12-2023 | 08:04
A-
A+
Doc-P-1140814-638380769513016186.jpg
Doc-P-1140814-638380769513016186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت شبكة "CNN" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "واشنطن نصحت إسرائيل بعدم فتح جبهة أخرى في الحرب عبر شن هجوم واسع النطاق على حزب الله".
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: قائد الجيش يُنفّذ سياسة الغرب في ما يخصّ "حزب الله" وإسرائيل ويُطبّق القرار 1701 بشكلٍ مجتزَأ
lebanon 24
13/12/2023 16:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يعلن استهداف مرابض ‏مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر
lebanon 24
13/12/2023 16:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام إسرائيلي جديد عن "حزب الله"... هذا ما قيل عن صواريخ "المقاومة"
lebanon 24
13/12/2023 16:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مساء اليوم.. هكذا انتقمَ "حزب الله" لمختار جنوبيّ قتلته إسرائيل!
lebanon 24
13/12/2023 16:00:22 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:16 | 2023-12-13
08:55 | 2023-12-13
08:28 | 2023-12-13
08:25 | 2023-12-13
07:50 | 2023-12-13
07:37 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24