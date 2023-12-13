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لبنان

كلّاس التقى "منتدى الشباب للسياسات الشبابية"

Lebanon 24
13-12-2023 | 09:20
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التقى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلّاس "منتدى الشباب للسياسات الشبابية"، وناقش سبل التعاون لتطبيق بنود السياسة الشبابية الوطنية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء لبنان وغزة، ثمن كلّاس "دور منتدى الشباب في إيلاء قضايا الشباب العناية والاولوية"، مؤكدا انه يتطلع "بمسؤولية الى مضامين الاستراتيجية الخمسية لناحية تعزيز فرص الحَوْكمة وتشجيع الحوار مع المسؤولين".
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وقيَّم "مرتكزات الاستراتيجية من ضمنها الرؤية والرسالة والقِيَم، لافتا الى أن "من واجب وزراء العمل والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والسياحة تضمين البيان الوزاري لكل حكومة بنودا مُسْتَلَّة من هذه الاستراتيجية".

واتفق الحضور على متابعة النقاش والعمل المشترك والتشبيك لضمان تنفيذ السياسة الشبابية في لبنان.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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