توتّر وإطلاق نار... ما الذي يجري في طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فرديّ في منطقة التل - طرابلس، تطوّر إلى اطلاق نار.

وقد أُصيب ع.غ، ونُقل إلى مستشفى المنلا.

‎وتشهد المنطقة حالة من التوتّر، ويُسجّل إطلاق نار في الهواء.