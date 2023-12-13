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لبنان

توتّر وإطلاق نار... ما الذي يجري في طرابلس؟

Lebanon 24
13-12-2023 | 09:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فرديّ في منطقة التل - طرابلس، تطوّر إلى اطلاق نار.
 
وقد أُصيب ع.غ، ونُقل إلى مستشفى المنلا.
 
‎وتشهد المنطقة حالة من التوتّر، ويُسجّل إطلاق نار في الهواء.
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