Advertisement

لبنان

عثمان استقبل السفير الألماني

Lebanon 24
13-12-2023 | 10:02
A-
A+
Doc-P-1140852-638380839685652510.png
Doc-P-1140852-638380839685652510.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام السفير الألماني في لبنان كورت جورج شتوكل - شتيلفريد Kurt Georg Stoeckl - Stillfried مع وفد من السفارة.
Advertisement

وتم في الزيارة عرض للأوضاع العامّة في البلاد.
مواضيع ذات صلة
اللواء عثمان استقبل فرونتسكا
lebanon 24
13/12/2023 17:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"القرار 1701 غير قابل للمس"... وكيف علّق اللواء ابراهيم على تشكيل "طلائع الاقصى في لبنان"؟
lebanon 24
13/12/2023 17:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء خير استقبل البعثة الطبية المصرية الجديدة
lebanon 24
13/12/2023 17:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء في الاحتياط ورئيس أمان سابقاً أهارون فركش: من الصعب على "إسرائيل" الاستمرار وتحقيق أهدافها من دون دعم الولايات المتحدة العسكري والسياسي والاستراتيجي (الميادين)
lebanon 24
13/12/2023 17:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24

اللواء

عثمان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2023-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-12-13
10:37 | 2023-12-13
10:20 | 2023-12-13
10:08 | 2023-12-13
10:01 | 2023-12-13
10:00 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24