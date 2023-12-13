عثمان استقبل السفير الألماني

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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام السفير الألماني في لبنان كورت جورج شتوكل - شتيلفريد Kurt Georg Stoeckl - Stillfried مع وفد من السفارة.وتم في الزيارة عرض للأوضاع العامّة في البلاد.