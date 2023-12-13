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لبنان

"جبران باسيل مصيبة الجمهورية".. جعجع: مصرّون على التمديد لجوزاف عون

Lebanon 24
13-12-2023 | 10:01
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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "الأهمية في ملف قيادة الجيش تكمن في أن الجيش ليس مؤسسة مثل غيرها فعلى الرغم من كل ما حصل في 17 تشرين قام بكل ما يلزم للمحافظة على الأمن". 
 
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وفي مؤتمر صحافي، قال جعجع: "مصرّون على التمديد للعماد جوزاف عون لأننا نعلم أنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش". 
 
وتابع قائلاً: "إذا بدو يصير في تمديد للعماد عون لازم يصير هلق" واقتراح القانون المقدم سابقاً كان لرفع سن التقاعد من الآن حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
 
وسأل جعجع: "كيف يقبل البعض بتعيين قائد جديد للجيش بغياب رئيس للجمهورية؟ أقل الإيمان إبقاء القائد الحالي حتى انتخاب الرئيس المقبل". 
 
ولفت جعجع إلى أن "هناك مؤامرة ضد التجديد لقائد الجيش يقودها جبران باسيل "مصيبة الجمهورية"، والوحيد القادر على إيقاف هذه المؤامرة هو الرئيس نجيب ميقاتي، ونحن مستمرون بالعمل للتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب". 
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